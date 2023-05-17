معيط: نستهدف رفع حصيلة الضرائب العقارية لنحو 7.7 مليار جنيه العام الجديد

كتبت نورا فخرى

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدوله للسنة المالية 23/24 المقدم إلي مجلس النواب، أنه من المتوقع أن تحقق حصيلة الضرائب العقارية نحو 7.7 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2023/2024 وهو ما يمثل نحو 0.1% من الناتج المحلى الإجمالي.

وأضاف "معيط" أن هذه الحصيلة المستهدفة نتيجة العمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية والتي سيتم استخدامها في الحصر للمباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة الى التوسع فى العمل بنظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية.

وتابع " معيط" أنه تم الانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذي يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنه الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع في الخدمات الإلكترونية من خلال منصـة «مصــر الرقمية»، بإتاحة خدمات سداد الضريبة وتقديم الطعون على القيمة التي قررتها لجان الحصر والتقدير للضريبة المترتبة على القيمة الإيجارية وعاء الضريبة من خلال التعاون مع شركة «إى.تاكس» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.

وأشار "معيط" إلي جهود رفع كفاءة مقرات الضرائب العقارية للتيسير على المواطنين، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية من خلال مشروع حصر الثروة العقارية الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا، والذي تضمن تصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن من أجل الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا بالمناطق المختلفة؛ على النحو الذي يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة. دعم الانشطة الصناعية بصدور قرار بإعفاء 19 قطاعاً صناعياً بالإضافة إلي نشاط مزارع الإنتاج الداجني من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات تبدأ من 1 يناير 2022.