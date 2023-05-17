مطار مرسى علم يستقبل 9 رحلات طيران أوروبية من ألمانيا والتشيك والنمسا وإيطاليا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الأربعاء 9 رحلات طيران دولية اوربية، ضمن 117 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة.

وتبين من جداول رحلات الطيران الوافدة اليوم لمطار مرسى علم أن الـ 9 رحلات تصل منها 5 رحلات من المانيا، ورحلة من النمسا، ورحلتين من العاصمة التشيكية براغ، ورحلة من مطار مدينة ميلانو الايطالية.

كما تبين حسب كشوف رحلات الطيران الأسبوعية فأن مطار مرسى علم يستقبل الرحلات الـ 117 من 11 دولة أوروبية، تصل أكثر الرحلات بينها من ألمانيا، ثم بولندا، والتشيك، وايطاليا، وعدد من الدول الأخرى.

وتسهل السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، الإجراءات للوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى خروجهم من المطار ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.