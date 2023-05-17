مطار مرسى علم يستقبل غدا 14 رحلة طيران دولية من 7 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، على مدار ساعات غدا الخميس 14 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 117 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى بعد غد الجمعة.

وتبين من جداول رحلات الطيران الوافدة اليوم لمطار مرسى علم أن ال 14 رحلة المقرر استقبالهم اليوم تصل منهم 4 رحلات من التشيك، ورحلتين من سويسرا، ورحلة داخلية، ورحلة من هولندا، ورحلة من بولندا، و3 رحلات من ايطاليا، ورحلة من المانيا .

كما تبين حسب كشوف رحلات الطيران الأسبوعية فإن مطار مرسى علم يستقبل الرحلات الـ 117 من 11 دولة أوروبية، تصل أكثر الرحلات بينها من ألمانيا، ثم بولندا، والتشيك، وايطاليا، وعدد من الدول الأخرى.

وتسهل السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، الإجراءات للوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى خروجهم من المطار ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع باجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.