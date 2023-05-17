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مصر للطيران: تغيير مسار رحلة واشنطن لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لأزمة صحية

الأربعاء، 17 مايو 2023 10:59 ص
مصر للطيران: تغيير مسار رحلة واشنطن لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لأزمة صحية مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل

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أعلنت شركة مصر للطيران، تغيير مسار الرحلة رقم MS 981 المتجهة من مطار القاهرة الدولى إلى واشنطن لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لأزمة صحية مفاجئة علي متن الطائرة.
 
 وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن قائد رحلة مصر للطيران المتجهة من مطار القاهرة إلى واشنطن قرر تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لأزمة صحية مفاجئة، وقام طاقم الطائرة بإجراء الإسعافات الأولية لها، في حين تصادف وجود الدكتور محمد بدر الدين عبدالمنعم والدكتورة باتريشيا أداوبي على متن الطائرة، حيث قاما بمتابعة الحالة الصحية للراكبة حتي هبطت الطائرة في مطار مالبينسا، وتم إنزال الراكبة بأمان لتلقي العلاج، وأقلعت الطائرة من مطار مالبينسا لاستئناف رحلتها إلي واشنطن.
 
 

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