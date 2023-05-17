وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن السلطات في شمال إيطاليا حذرت المواطنين من امكانية استمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحثتهم على الانتقال إلى المناطق المرتفعة وتجنب التواجد في محيط ضفاف الأنهار، كما أعلنت تعليق حركة المرور على بعض الجسور والشوارع.

بدورها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلونى، إن الحكومة تراقب الوضع ومستعدة للتدخل بالمساعدة اللازمة.