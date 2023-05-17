اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 05:04 م
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مصرع مسن متأثرا بإصابته فى حادث تصادم ميكروباص وجرار زراعى بالفرافرة

الأربعاء، 17 مايو 2023 04:40 م
مصرع مسن متأثرا بإصابته فى حادث تصادم ميكروباص وجرار زراعى بالفرافرة جثة - أرشيفية
الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

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توفي مسن من مصابي حادث تصادم ميكروباص مع جرار زراعي، الذي وقع أمس الأربعاء بمركز الفرافرة في الوادي الجديد، والذين بلغ عددهم ثمانية أشخاص تم نقلهم لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وجرى إيداع جثة المتوفي فى مشرحة المستشفى ويدعى سعيد عبد المحسن على 60 سنة وجرى إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
 
وكان إخطارا أمنيا قد ورد لمساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، يفيد بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص بجرار زراعي بالكيلو 40 طريق ديروط الفرافرة وإصابة 8 أشخاص.
 
أسفر الحادث عن إصابة كلا من بكر صابر محمد 15 سنه، وليد جمال محمد 12 سنة، على عنتر خميس 25 سنة، علاء جمال محمد 22 سنه، احمد مختار احمد 28 سنه، محمد سيد عبد الحفيظ 33 سنة، فتحى محمود صالح 34 سنه، وهم نقلهم لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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