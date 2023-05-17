اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مايو 2023 05:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع فتاة صدمها القطار أثناء عبورها لشريط السكة الحديد فى المحلة

الأربعاء، 17 مايو 2023 04:14 م
مصرع فتاة صدمها القطار أثناء عبورها لشريط السكة الحديد فى المحلة جثة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت فتاة مصرعها أسفل عجلات قطار المنصورة أثناء عبورها قضبان السكة الحديد بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري.

 

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أن المتوفاة كانت تحاول عبور القضبان، ولم تلاحظ اقتراب القطار، وصدمها القطار ولقيت مصرعها فى الحال.

 

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

 


محافظة الغربية

أمن الغربية

حادث

فتاة صدمها القطار

السكة الحديد بالمحلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة