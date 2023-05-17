مصرع فتاة صدمها القطار أثناء عبورها لشريط السكة الحديد فى المحلة

الغربية مصطفى عادل

لقيت فتاة مصرعها أسفل عجلات قطار المنصورة أثناء عبورها قضبان السكة الحديد بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أن المتوفاة كانت تحاول عبور القضبان، ولم تلاحظ اقتراب القطار، وصدمها القطار ولقيت مصرعها فى الحال.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة.