اليوم السابع
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مصرع طفل وإصابة جدته وشقيقته صدمتهم سيارة فى بولاق الدكرور

الأربعاء، 17 مايو 2023 08:44 م
مصرع طفل وإصابة جدته وشقيقته صدمتهم سيارة فى بولاق الدكرور أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى طفل مصرعه وأصيبت جدته وشقيقته بعدما صدمتهم سيارة بالطريق نطاق قسم بولاق الدكرور، وتم نقل المتوفى للمشرحة، والمصابين إلى المستشفى، ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على السائق المتسبب فى الحادث.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بمنطقة بولاق الدكرور؛ وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، و تبين مصرع طفل وإصابة جدته وشقيقته جرى نقل المتوفى للمشرحة، و المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج .
 
ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 

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