مصرع طفل سقط من الطابق الـ11 أثناء لهوه فى العجمى بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة الهانوفيل غرب محافظة الاسكندرية، مصرع طفل إثر سقوطه من شرفة الشقة سكنه بالطابق الحادي عشر بعقار مما أدي إلي إصابته توفي عقب تلقي العلاج.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من مستشفى العجمي العام يفيد وصول الطفل "آ.ع.ذ" 8 سنوات، مصاب بكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم وتوفى.

وتبين من التحقيقات وسؤال والده "ع.ذ.ع" 32 سنة، حلوني، مقيم بوابة 8 الهانوفيل، قال أن زوجته كانت تعد طعام الغداء لأطفاله الثلاثة ، حيث كان نجله المتوفي ، يلهو ويلعب بمفرده بشرفة الشقة سكنهما بالطابق الـ 11 واختل توازنه وسقط أمام العقار ما أدي إلى إصابته بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وتوفي عقب نقله إلى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.