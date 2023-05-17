اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 08:39 م
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مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادثى سير بالبحيرة

الأربعاء، 17 مايو 2023 08:13 م
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادثى سير بالبحيرة إسعاف -أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حادثى سير بمركزى المحمودية ووادى النطرون، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

 

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "ي.م ع" 16 عاما، مقيم بمركز كفر الدوار، إثر اصطدامه بسيارة مسرعة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى دائرة مركز النوبارية، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة.

 

وفى مركز المحمودية أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الدولى، دائرة مركز المحمودية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المحمودية لإسعافهم وتقديم الرعاية الصحية. 

 

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.


المحمودية

محافظة البحيرة

النوبارية

حوادث البحيرة

حوادث اليوم



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