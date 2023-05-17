مصرع شخص فى سقوط سيارة ربع نقل ببحر بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقي شخص مصرعه غرقا، أثر سقوط سيارة ربع نقل كان يستقلها، في بحر بعزبة محمود حسن التابعة لقرية أبو عش بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلي مستشفي التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث سقوط سيارة ربع نقل ببحر بقرية أبو عش، وعلى الفور أنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي موقع الحادث، بعزبة محمود حسن التابعة للقرية، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل في البحر ووجود جثة لغريق كان يستقل السيارة، وتم انتشال الجثة ونقلها إلي مستشفي التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

