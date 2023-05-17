مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

لقى شخصين مصرعهما، فيما أصيب 7 أشخاص آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها فى طريق الزوامل – بلبيس، فى دائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول جثتين لشخصين، و7 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين ووفاة المتوفين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها فى طريق الزوامل – بلبيس بدائرة مركز شرطة بلبيس، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وتم التحفظ على الجثتين فى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التى أخطرت لمباشرة التحقيقات.