اليوم السابع
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مصادرة 200 طن قمح محلى بالشرقية قبل بيعها بالسوق السوداء

الأربعاء، 17 مايو 2023 01:31 م
مصادرة 200 طن قمح محلى بالشرقية قبل بيعها بالسوق السوداء جانب من المضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 200 طن قمح محلي قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بنطاق مركز الزقازيق، ضمن حملات مكبرة لإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلى.
 
و بتشديد الرقابة على توريد القمح المحلي للشون المخصصة لذلك لموسم حصاد عام 2023 م توجهت حملة من مديرية التموين بناءاً على معلومات واردة تفيد بقيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من القمح المحلي ، وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديريه وبرفقة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية و محمود جبر كبير مفتشي المديريه وبالتفتيش داخل المكان المشكو في حقه تم ضبط كمية كبيرة من القمح المحلي لموسم حصاد 2023 قدرها 200 طن ، وتم التحفظ على المضبوطات بموجب الإقرار اللازم لحين تصرف النيابه العامه بشأنها ، كما تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 13819 لسنة 2023 جنح المركز وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الشرقية

محصول القمح بالشرقية

تهريب القمح لسوق السوداء

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