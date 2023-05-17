اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 02:18 م
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مساعدات طبية مصرية للشعب السودانى بتوجيهات من الرئيس السيسى.. فيديو

الأربعاء، 17 مايو 2023 02:14 م
مساعدات طبية مصرية للشعب السودانى بتوجيهات من الرئيس السيسى.. فيديو القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار بورسودان محملتين بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
 
 
وفى سياق متصل، تم سفر عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية والمقرر عودتهم لاستئناف مهام عملهم بالقنصلية المصرية ببورسودان.
 
يأتى ذلك تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع الشعبين المصرى والسودانى، وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية فى مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.
 
 

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