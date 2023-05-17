مسؤول سورى: قمة جدة فاتحة لمرحلة جديدة من العمل العربى المشترك وتجاوز الماضى

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أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور أيمن سوسان ضرورة أن تكون قمة جدة فاتحة لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، وتجاوز الماضي بكل الآثار التي انعكست على الدول العربية والتطلع للمستقبل.

جاء ذلك في تصريحات له أمس الثلاثاء عقب اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين في مدينة جدة، لافتًا إلى الترحيب الكبير بوجود الوفد السوري في هذه الاجتماعات وإلى أن المشاركة السورية ستشكل إضافة كبيرة للعمل العربي المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضح سوسان أن الجلسة الأولى لاجتماع المندوبين وكبار المسؤولين بجدة انتهت وتم خلالها مناقشة مشاريع القرارات المدرجة على جدول الأعمال، مشيرًا إلى سعي العرب جميعًا لأن يكون العمل موحدًا ويؤدي إلى تحصين الموقف العربي والاستجابة إلى مختلف التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية وبشكل خاص تحدي التنمية والمتغيرات على الساحة الدولية.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه القمة على مستوى تطلعات الشعوب العربية، منوها بأن الموضوعات التي تمت مناقشتها تتعلق بمختلف قضايا الدول مثل السودان وليبيا وما يخص عودة المهجرين السوريين وغيرها من المواضيع.

وبشأن عودة المهجرين السوريين، قال معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري إن بلاده قامت بكل ما يترتب عليها من مراسيم العفو والمصالحات الوطنية والإجراءات، لكن تلك العودة لها متطلبات وأهمها توفير الخدمات في مناطق هؤلاء المواطنين، مشيرًا إلى أهمية التلازم بين عودتهم وإعادة الإعمار لتوفير العودة الكريمة لهم، وإلى أن الدول التي تمارس إجراءات قسرية على الشعب السوري هي التي تعيق عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم.