مدير تعليم جنوب سيناء يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

جنوب سيناء - فايزة مرسال

تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، صباح اليوم الأربعاء، امتحان الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى 2023 بمدرسة الشهيد عمرو شكرى بنات التابعة لإدارة طور سيناء/ تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

واطمأن وكيل الوزارة خلال جولة المتابعة على سير أعمال لجان الامتحان بالمدرسة، وتوفر الراحة والهدوء داخل اللجان، وأكد وكيل الوزارة على الالتزام التام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، ومنع الهاتف المحمول مع الطلاب أو الملاحظين داخل اللجان فى اليوم قبل الأخير لامتحان الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

كما تابع محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات التابعة لإدارة طور سيناء، وتفقد سير أعمال لجان الامتحان بالمدرسة بمادة الدراسات الاجتماعية ( فترة أولى ) من 9ص: 11ص، واطمأن وكيل الوزارة من الطلاب على حسن سير امتحان المادة والامتحانات، وتوفير الراحة والهدوء داخل اللجان، مشددا على الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، والتأكد من بيانات الطلاب صحيحة، والتوقيع عليها ثلاثيا، مع حظر الهاتف المحمول مع الطلاب أو الملاحظين داخل اللجان.

يذكر أن غدا الخميس تعقد آخر امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى 2023 التى بدأت السبت الموافق 13 مايو ولمدة ستة أيام، بمادة العلوم (فترة واحدة ) بإجمالى عدد 3360 طالب / طالبة ولجان 74 لجنة امتحانية