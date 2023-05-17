محافظ كفر الشيخ يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات نقل الثانوية.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022-2023 للشهادة الإعدادية ، بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوى الرسمية للغات، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، للوقوف على الإجراءات المتخذة وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أى معوقات، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 63 ألف و307 طالب وطالبة داخل 338 لجنة، كما تابع محافظ كفر الشيخ امتحانات الصف الأول الثانوى بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوى الرسمية فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، واطمئن محافظ كفر الشيخ خلال جولته على توافر كافة سبل الراحة للطلاب، والتأكد من تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظا على تركيز الطلاب مؤكدا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ.

واستمع محافظ كفر الشيخ لتقييم الطلاب لمستوى امتحان اللغة العربية مشيراً إلى أنه قد روعى تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية والتى لا تتعدى 20 طالبا داخل كل لجنة فرعية، وذلك للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء تأدية الامتحان.

كما حرص محافظ كفر الشيخ على تفقد حالة النظافة فى محيط المدارس موجهاً برفع أى مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات لمنع أى مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالتنسيق مع غرف عمليات بالمجالس والمراكز لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس والعمل على حل أية معوقات قد تواجه الطلاب.

ومن جانبه أوضح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أنه تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب مع المتابعة الدورية لسير العملية الامتحانية لإزالة أى معوقات.