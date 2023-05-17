محافظ بورسعيد: تقديم الدعم لجهاز حماية المستهلك للارتقاء بالخدمات المقدمة

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم سير وانتظام العمل داخل جهاز حماية المستهلك و مركز الخدمات البريدية، بالديوان العام، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

والتقى محافظ بورسعيد العاملين بجهاز حماية المستهلك، وحرص على التأكد من انتظام العمل في تلقي شكاوي المواطنين وسرعة الاستجابة لها، وجهود الجهاز في سرعة التواصل مع المواطن، كما تفقد مركز الخدمات البريدية والتقى بالمواطنين للتعرف على ٱرائهم حول الخدمات المقدمة و سرعة الحصول عليها.

وشدد محافظ بورسعيد على الاستمرار في تطوير الأداء وتنفيذ العمل على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة، فضلا عن سرعة إنجاز الخدمات المتعلقة بالمواطنين، وتقديم كافة الدعم لجهاز حماية المستهلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، وسرعة التواصل معهم

وأكد أن القطاع الإداري شهد تطورا في مستوى الأداء يأتى مواكبًا لعمليات التطوير التي شهدتها كافة الإدارات والمصالح الحكومية بالمحافظة، في إطار تجربة التحول الرقمي التي جرت بجميع قطاعات محافظة بورسعيد.