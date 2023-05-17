محافظ بورسعيد: الجهاز الإدارى للمحافظة شهد تطورا غير مسبوق منذ تطبيق التحول الرقمى

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، المجمع الاسترشادى المطور للجهاز التنفيذى بمجمع المصالح بالديوان العام، وذلك لمتابعة سير وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين، بعد تطوير المجمع على أعلى مستوى، للارتقاء بمستوى الخدمة، فى ظل ما تشهده المنظومة الإدارية من تطور غير مسبوق بمحافظة بورسعيد، رافقه خلال جولته المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء محمد حسينى مدير الجهاز التنفيذى بمحافظة بورسعيد.

وتفقد المحافظ أقسام المجمع الاسترشادى المطور للجهاز التتفيذى بمجمع المصالح، وحرص على التأكد من انتظام سير العمل داخل المركز، كما التقى موظفى المركز، وشدد على أهمية الدقة والسرعة فى إنجاز الأعمال والتيسير على المواطنين، والتطوير المستمر لمستوى الأداء، مشيرا إلى أننا نهدف فى المقام الأول لتوفير أقصى درجات الراحة للمواطنين.

وحرص محافظ بورسعيد على لقاء المواطنين، وتحدث منهم عن مستوى الخدمات التى يتلقونها من خلال المجمع المطور، ومدة تلقى الخدمات، فضلا عن رضاهم عن مستوى الموظفين العاملين بالمركز، كما تحدث معهم حول ٱرائهم عن التطوير الذى شهده المجمع الاسترشادي، و الفرق الذي لاحظوه في تطور مستوى الخدمات.

ومن جانبهم وجه المواطنون الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد لحرصه على التيسير عليهم، والارتقاء بمستوى الخدمات في كافة القطاعات، معربين عن فخرهم بما شهده النظام الإداري في محافظة بورسعيد من تطور يأتي بالتزامن مع مختلف المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، وخلال اللقاء، استمع المحافظ لعدد من الٱراء و الطلبات للمواطنين ، فضلا عن توضيح جهود الأجهزة التنفيذية في عدد من الملفات.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطورا غير مسبوق منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة ببورسعيد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وسرعة انجاز الاعمال على درجة عالية من الدقة والشفافية.

جدير بالذكر أن الدور الأول من مجمع المصالح الحكومية تم تطويره ليضم عددا من الإدارات التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، بما يساهم في تطوير مستوى الأداء وسرعة إنجاز الاعمال