محافظ بنى سويف يعقد اجتماعا مع مسئولى تنفيذ أعمال إعادة إنشاء المعرض المحترق

بنى سويف هانى فتحى

واصل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، متابعة لمستجدات الأعمال الجاري تنفيذها ، لتأهيل موقع "معرض شباب مصر" لإعادة بنائه مرة أخرى ، إثر تعرضه للحريق الذى خلف خسارة بكل محتويات .

حيث عقد المحافظ اجتماعاً "اليوم" مع مسؤولي التنفيذ من شركة المقاولون العرب وجهاز التعمير، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ، هاني الجويلي رئيس المدينة، ومن شركة المقاولون العرب: المهندس طارق خضر عضو مجلس الإدارة ، المهندس حسن مصطفى عضو مجلس الإدارة ، والمهندس هشام صفوت مدير فرع شمال الصعيد بالشركة ، والمهندس محمد خضر مدير إدارة الأعمال الكهربائية ، والمهندسة لمياء قرني مدير الاستشارات الهندسية ، ومن جهاز التعمير المهندسة :هبة المنشاوي مدير الجهاز بمنطقة بني سويف

تمت المناقشة التصور المبدئي لتخطيط الموقع والتوجيه بالحلول لبعض المعوقات التي قد تطرأ عند التنفيذ خاصة التي تستلزم التنسيق مع شركات المرافق والري

كلف المحافظ مسؤولي الجهات التنفيذية المعنية بسرعة التعامل مع آية معوقات وتذليلها أولا بأول ، مؤكداً على أن سرعة التنفيذ توجيه رئاسي ، وبمتابعة يومياً من الأجهزة والوزارات المختصة ، مشدداً على التواجد الميداني بموقع الأعمال.