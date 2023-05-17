اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 02:30 م
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محافظ المنوفية يقرر نقل مدير إدارة الحدائق لإهماله وضعف مستوى الإشراف

الأربعاء، 17 مايو 2023 01:02 م
محافظ المنوفية يقرر نقل مدير إدارة الحدائق لإهماله وضعف مستوى الإشراف جانب من الجولة
المنوفية - محمد فتحى

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فاجأ اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المشتل الزراعى أحد المشروعات الإقتصادية بالمحافظة، وذلك لمتابعة ألية منظومة العمل والوقوف على الوضع العام للمشروع ، وقرر المحافظ نقل مدير إدارة المشتل لضعف مستوى الإشراف وإهمال الزراعات المتواجدة.
 
وتفقد محافظ المنوفية النباتات والأشجار وتلاحظ وجود إهمال للشتلات والزراعات، وعلى الفور وجه الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بحضر شامل للزراعات والشتلات الموجودة بالمشتل، كما وجه بإعداد لائحة مالية للمشروع تساهم في التسويق لمنتجات المشتل لتحصيل عائد مادى للمحافظة تعمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظة.
 
كما وجه المحافظ بإعداد منافذ لبيع منتجات المشتل بنطاق أحياء غرب وشرق شبين الكوم على أن يتم تعميمها بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وشدد محافظ المنوفية على أنه لن يتم السماح بوجود أية مسئول مقصر بمنظومة العمل وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى.
 
 

 

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مدير إدارة الحدائق

الحدائق



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