محافظ المنوفية يشهد مباراة جمهورية شبين وبلدية المحلة بالدورى الممتاز "ب"

المنوفية- محمد فتحى

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مباراة كرة القدم بين فريقى جمهورية شبين وبلدية المحلة والمقامة على ملعب نادى جمهورية شبين الكوم الرياضى، وذلك ضمن مباريات الدورى الممتاز القسم الثانى (ب)، بحضور نائبه محمد موسى واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد ، النائب أحمد الخشن رئيس مجلس إدارة نادى جمهورية شبين الرياضى، ورئيس مجلس إدارة نادى بلدية المحلة، وأعضاء مجلسى إدارة نادى جمهورية شبين وبلدية المحلة.

وحرص محافظ المنوفية على حضور المباراة لحث اللاعبين على تحقيق ألفوز والتحلى بالأخلاق الرياضية طوال المباراة ، مشجعاً فريق جمهورية شبين ومطالبتهم بأن يكونوا أسودا فى الملعب.

وأكد على دعمه الكامل للفريق حتى نهاية الموسم منوهاً أنه سيتم صرف 250 ألف جنيه مكافآت للفريق حالة تحقيق ألفوز اليوم كخطوة فاصلة فى تحقيق حلم التأهل للدورى الممتاز ، وانطلقت فعاليات المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءً وسط حضور جماهيرى للفريقين وهتافات ترحيب بمحافظ المنوفية لدعم ومؤازرة لاعبى جمهورية شبين الرياضى.

ومن جانبه أشار محافظ المنوفية إلى أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بقطاع الشباب والرياضة كونه أحد المحأور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة ، مؤكداً حرصه على توفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناء المحافظة باعتبارهم أمل الغد وثروة مصر التى يجب علينا استثمارها ، مثمناً الدور الرائد لنادى جمهورية شبين الرياضى كأحد المنشآت الرياضية الهامة على أرض المحافظة فى الاهتمام بالناشئين ودعم المواهب فى كافة الأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية.