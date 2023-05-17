محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يفتتحان معامل ومكتبة ذكية بكلية الحاسبات

الفيوم رباب الجالي

افتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم "معمل الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية والمكتبة الذكية" بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي



وذلك بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم والدكتور محمد خفاجى عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، بحضور الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، اليوم الأربعاء.



أكد الدكتور محمد خفاجي، أن المكتبة الذكية هى الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية الحكومية، وتقدم خدمات استعارة وإرجاع الكتب الورقية عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، باستخدام بطاقات التعريف الإلكترونية للطلاب، بالإضافة لاحتوائها على عدد ضخم من الكتب الإلكترونية المتخصصة.



وأضاف أن الافتتاح شمل معمل الذكاء الإصطناعي، والذي يتضمن الروبوت كروزر، والذي يعمل ببرامج الذكاء الاصطناعي، وتمت برمجته اليوم لاستقبال الضيوف وتقديم الترحيب والإرشاد بمحتويات وإستخدامات المعمل، فضلا عن عدد من الروبوتات الصغيرة، وسيارة روبوت، وأزرع روبوتية للاستخدامات الصناعية، وأجهزة للتحكم بالمنازل الذكية، وأجهزة قياس، ومتابعة الجودة بالمصانع، ومعمل الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، ويحتوي على أدوات خاصة بأنظمة الخدمات الطبية، والمؤشرات الحيوية الطبية "ميكروسكوبات" تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومستشعر لإشارات المخ، وأجهزة لتشخيص الأمراض، وأجهزة لمساعدة ذوى الإعاقة، والتي تنقل عن طريق تطبيقات، يتم برمجتها، ونقلها على أجهزة الحاسب الآلي.



شملت الجولة أيضًا عرضًا للخريطة الإلكترونية للكلية وكذلك الخدمات الإلكترونية المقدمة لطلاب الدراسات العليا، ضمن أنشطة مشروع تحويل الكلية إلى كلية ذكية، كما قام الطلاب بعرض عدد من المشروعات في مجال إنترنت الأشياء



