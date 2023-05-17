محافظ الدقهلية يلتقي ممثلي مؤسسة عالمية لمناقشة دعم منظومة المخلفات الصلبة

الدقهليه شريف الديب

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بممثلي مؤسسة هانس زايدل الألمانية، إحدى المنظمات الدولية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة والمحميات الطبيعية، حيث ضم وفد المؤسسة كلوديا فاكلر رئيس مؤسسة هانس زايدل بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و توماس سكاما ممثل رئيس المنظمة بمصر، ولوسندا الخشت وماجد جامع منسقي المشروع بالمنظمة بمصر، بحضور المهندس عبده محمدين مدير عام إدارة المخلفات الصلبة وأعضاء إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وتم خلال اللقاء بحث فرص التعاون مع محافظة الدقهلية لإمكانية تنفيذ مشروعات تخدم البيئة والتنمية المستدامة وذلك استكمالا لجهود محافظة الدقهلية في هذا المجال.

وقد استعرض "مختار" خلال اللقاء عددا من المقترحات المتقدمة بها المؤسسة لدعم منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال تحسين البيئة، وأشار إلى أن المحافظة حريصة على الاستفادة من دعم المؤسسة والخدمات المقدمة من خلالها في المجالات البيئية المتنوعة..

وفي نهاية اللقاء كلف "مختار" مدير عام المخلفات الصلبة بإعداد الدراسة اللازمة لجميع المقترحات التي تم مناقشتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنه لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ومن الجدير بالذكر أنه سبق تعريف المؤسسة بالانجازات التي حققتها محافظة الدقهلية في مجال البيئة وتحسين مستوي النظافة خلال لقاء لمسئولي المخلفات والبيئة بالمحافظة تم انعقاده في منتصف مارس الماضي بمقر المؤسسة بالقاهرة وذلك بهدف صياغة تصورات مبدئية لفرص التعاون المستقبلي مع المؤسسة في هذا المجال بما يعود بالنفع علي مواطني الدقهلية.