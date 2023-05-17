محافظ الجيزة يسلم منحا مالية لــ50 فتاة من المقبلات على الزواج

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ، تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الاولي بالرعاية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية لمساندة ودعم الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تسليمه منح مالية مهداة من إحدى المؤسسات الخيرية لـ50 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج بواقع 20 ألف جنيه لكل فتاة وبقيمة إجمالية مليون جنيه ضمن المرحلة الرابعة من مراحل عمل مبادرة فرحة لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة الجيزة والمؤسسة لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن المنح تأتى فى إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين وبالتعاون مع شركاء التنمية والجهات المانحة لتمكين الفتيات من المقبلات على الزواج من تلبية المتطلبات اللازمة لإتمام الزواج، مشيرا إلى أنه تم الاختيار من بين قواعد بيانات أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المديريات المعنية والهيئات والجمعيات المانحة.

وخلال الحفل قدم محافظ الجيزة التهنئة للفتيات وذويهم من الحضور، معربا عن تمنياته بحياة زوجية سعيدة لهم، ومشيرا إلى ضرورة التفاعل مع إرشادات أجهزة الدولة والخاصة بتكوين الأسر وتربية النشئ لضمان إخراج نماذج مشرفة من الشبان والفتيات ليكونوا مصدر فخر لهم ولعائلاتهم وافراد فاعلين فى خدمة مجتمعاتهم ووطنهم.