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محافظة الجيزة تنظم معرضا لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية غدًا

الأربعاء، 17 مايو 2023 01:00 ص
محافظة الجيزة تنظم معرضا لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية غدًا محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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تنظم محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وبالتنسيق والتعاون مع منصة أيادى مصر، يوم غد الخميس، معرضا لدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها، وذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

يتيح المعرض أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية الفرصة لتسويق منتجاتهم، كما يقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام والتدريب فى مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية، ما يؤهلهم إلى تطوير وإنجاح مشروعاتهم.

ينظم المعرض على مدار يومين بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وذلك بمشاركة 35 عارضًا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، علما بأنه لن يكون مقتصرًا على أعضاء النادى بل سيكون مفتوح أمام الجمهور من خارج النادى لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين والعارضين.

 

 

 


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