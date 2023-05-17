اليوم السابع
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مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء من العاصمة الإدارية بعد قليل

الأربعاء، 17 مايو 2023 04:26 م
مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء من العاصمة الإدارية بعد قليل اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار

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يعقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، مؤتمر صحفي بعد قليل بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة.
 
وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.
 
ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

الحكومة

اليوم السابع بلس



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