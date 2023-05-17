اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 09:37 ص
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كيف تطورت عائدات قناة السويس من 10 مليارات حتى 25.7 مليار جنيه مارس الماضى

الأربعاء، 17 مايو 2023 09:00 ص
كيف تطورت عائدات قناة السويس من 10 مليارات حتى 25.7 مليار جنيه مارس الماضى قناة السويس - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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أظهرت البيانات تطور مؤشر عائدات قناة السويس، الذى شهد ارتفاعا جديدا فى شهر مارس الماضى، قياسا بنفس الشهر من العام السابق له 2022، حيث حققت العوائد زيادة بقيمة 15.7 مليار جنيه في شهر مارس الماضي، قياسا بنفس الشهر من العام الماضى 2022.

وينشر "اليوم السابع" بالإنفوجراف ترتيب عائدات قناة السويس منذ مارس 2022 وحتى مارس الماضى وفقا لما يلى..

عائدات قناة السويس
عائدات قناة السويس

- 8.6 مليار جنيه في فبراير2022.

- 10 مليارات جنيه في مارس 2022.

- 11.6 مليار جنيه في أبريل 2022.

- 12 مليار جنيه في مايو 2022.

- 12.3 مليار جنيه في يونيو 2022.

- 13.3 مليار جنيه في يوليو 2022.

- 14.2 مليار جنيه في أغسطس 2022.

- 13.3 مليار جنيه في سبتمبر 2022.

- 14.3 مليار جنيه في أكتوبر 2022.

- 17.3 مليار جنيه في شهر نوفمبر 2022.

- 18.2 مليار جنيه في شهر ديسمبر 2022.

- 23 مليار جنيه في شهر يناير الماضي.

- 22.7 مليار جنيه في شهر فبراير الماضي.

- 25.7 مليار جنيه في شهر مارس الماضي.


قناة السويس

عائدات القناة

اخبار الاقتصاد



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