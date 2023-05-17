فقدان 39 شخصا إثر جنوح سفينة صيد صينية بالمحيط الهندى

وكالات الأنباء

أعلنت السلطات الصينية،اليوم الأربعاء، فقدان 39 شخصاً، إثر جنوح سفينة صيد صينية بالمحيط الهندى.

وحسبما نقل موقع "فرانس 24"، إنّه "حتّى الآن لم يتمّ العثور على أى من المفقودين"، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينج أمر بإطلاق عملية بحث وإنقاذ.

ويضم طاقم السفينة 17 صينياً و17 أندونيسياً وخمسة فيليبينيين، حسب نقلت قناة "سى سى تى فى" التلفزيونية الحكومية.

وأوضحت القناة أنّ السفينة المملوكة لـ"بنغالي جينغلو فيشري كو"، الشركة الصينية المتخصصة بصيد السمك جنحت الثلاثاء قرابة الساعة الثالثة بتوقيت بكين (19,00 ت ج الإثنين).

وقالت إن أستراليا ودول أخرى أرسلت فرق إنقاذ إلى موقع غرق السفينة، فى حين أرسلت الصين سفينتين للمساعدة في عمليات البحث.

وأطلقت الحكومة الصينية خطة طوارئ تشمل سفارات وقنصليات في أستراليا وسريلانكا وجزر المالديف وإندونيسيا والفيليبين ودولا أخرى، حسب المصدر نفسه.

وتمتلك الصين أكبر أسطول في العالم للصيد في المياه العميقة. وذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أنّ هذا الأسطول كان يضمّ في 2022 حوالى 564 ألف سفينة صيد.