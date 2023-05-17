غلق لعدد 5 منشآت طبية "خاصة" مخالفة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية حملة موسعة لتنفيذ قرارات بالغلق على المنشآت الطبية غير الحكومية المخالفة، حيث تم خلالها المرور على عدد من العيادات " الخاصة "بمدينة الإسماعيلية.

وصرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات بغلق 5 منشآت طبية "خاصة" لرصد مخالفات تستوجب الغلق حيث تنوعت المخالفات مابين إدارة منشأة صحية مع عدم وجود ترخيص مكانى، عدم إتباع سياسة مكافحة العدوى، وجود غرفة نفايات غير مطابقة للشروط ووجود مخالفات لإشتراطات العلاج الحر والجودة.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة نورهان عادل، دكتورة نهال أحمد، عضو إدارة العلاج الحر وبالتنسيق مع حى أول وقسم شرطة أول الإسماعيلية .

وأشار وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية أن اللجنه قامت بالمرور على المنشآت الطبية الخاصة والتى تنوعت بين مركز أسنان وعيادة أسنان ،مركز للسمع والإتزان وعيادة أطفال ،تم عمل محاضر إثبات حالة للمخالفات سواء باستصدار قرارات بالغلق للمنشآت غير المرخصة وبالانذارات للمنشآت المرخصة.

وأكد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية ان الحملة تشكلت لتنفيذ قرارات الغلق للمنشآت الصحية المخالفة بناء على مذكرة صادرة من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية باستصدار قرارات بالغلق ،بناء على المرور الدورى لإدارة العلاج الحر ،يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الصحه والسكان وتوجيهات اللواء شريف بشاره محافظ الاسماعيليه، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من ترخيصها ومطابقتها للإشتراطات الصحية ؛ حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.