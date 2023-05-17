غرفة الصناعات الهندسية تشيد بقرارات الأعلى للاستثمار وتناشد بسرعة التطبيق

كتب إسلام سعيد

كشف المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن قرارات إجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل تهيئة المناخ المناسب لنجاح الاستثمار ويجب تسليط الضوء عليها محليا وخارجيا لتكون عنصر جذب للاستثمارات الاجنبية.

وأشار محمد المهندس إلى أن الوضع الاقتصادي محليا وعالميا يستدعي اتخاذ قرارات غير تقليدية وسريعة تتماشي مع وتيرة وسرعة القرارات الاقتصادية العالمية ولذلك فإن سرعة التراخيص وتأسيس الشركات في مدة لا تزيد عن 10 أيام عمل شئ جيد جدا .

وناشد بضرورة سرعة تنفيذ وتطبيق هذه القرارات لان لانه لا معني للقرارات بدون تنفيذها في وقتها حتى تحقق الهدف مناد.

وأكد أن الصناعة تحتاج الى استقرار في التشريعات والمعاملات الضريبية وتوفير مستلزمات الصناعة والانتاج وقرار المجلس بالامس حول توفير مستلزمات الأنتاج للتصنيع المحلي يعني الأهتمام بزيادة الأنتاج وزيادة المعروض واستقرار في الاسعار ثم إنخفاض الأسعار ومعدلات التضخم .

ونوه الى أهمية توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية وأفساح المجال لها في معالجة المشاكل الاقتصادية شئ مهم جدا ويعطي رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والاجنبي .

ودعا الى ضرورة الاعلان عن حزمة الحوافز التي ستمنحها الحكومة للقطاع الصناعي خاصة في ظل الازمة الاقتصادية الحالية في أسرع وقت.

وأشاد محمد المهندس بالموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.