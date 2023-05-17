غدا.. قوافل حياة كريمة العلاجية تجرى الكشف على أهالى قرية أبو رماد بحلايب

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة، غدا الخميس لإجراء الكشف الطبى على أهالى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، وذلك لمدة يومين الخميس والجمعة عقب الانتهاء الكشف الطبى على أهالى مدينة حلايب.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة خلال مايو الجارى يومى 10 و11 مايو بقرية الحمروين بمدينة القصير، وتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على أهالى القرية.

وعقب الانتهاء من الكشف الطبى على أهالى الحمروين تابعت القوافل العلاجية عمليها إلى منطقة المستعمرة وتم الكشف الطبى على الأهالى هناك لمدة يومين أيضا 12 و13 مايو الجارى، ومنها إلى قرى مدينة الشلاتين المختلفة حيث قريتى رأس حدربة وادالديت ثم إلى مدينة حلايب للكشف على مواطنيها يومى 16 و17 مايو.

ومن المقرر وحسب خطة القوافل العلاجية من المقرر أن تنتقل القوافل العلاجية إلى مركز صحة الاسرة عقب الكشف الطبى على أهالى منطقة ابو رماد، ومن مرسى علم إلى مدينة سفاجا حيث قرية أم الحويطات وقرية النصر يومى 22 و23 مايو، ومنها وأخيرا إلى رأس غارب بقرية الأمل يومى 24 و25 مايو.

وتجرى القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة شهريا الكشف الطبى على أهالى قرى البحر الأحمر وصرف العلاج وكذلك إجراء التحاليل والأشعة اللازمة وكذلك التحويل إلى المستشفيات مجانا إذا لزم الأمر وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور أحمد الصاوى منسق القوافل.