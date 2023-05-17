اليوم السابع
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ضبط فتاتين أديتا امتحان التجارة بدلا من أقاربهما بقنا

الأربعاء، 17 مايو 2023 10:45 م
ضبط فتاتين أديتا امتحان التجارة بدلا من أقاربهما بقنا امتحانات - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت مديرية التربية والتعليم في قنا، ضبط فتاتين أديتا الامتحانات بديلا عن أقاربهما داخل مدرسة التجارة بنات في بندر قنا.

وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه أثناء مروره لمتابعة أعمال الامتحانات، تم ضبط فتاتين أثناء تأديتهما الامتحانات بديلا عن أقاربهما داخل مدرسة التجارة بنات.
 
وأشار السيد، إلي أنه بالتحقيق تبين أن فتاة أدت الامتحانات بديلا عن أختها، والأخرى عن صديقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليمهما إلى الشرطة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
 
 

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