ضبط عيادة غير مرخصة تقدم خدمات التجميل من خلال غير المتخصصين بمركز جرجا

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، تمكن إدارة العلاج الحر بالمديرية من ضبط عيادة غير مرخصة بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، داخلها فتاة ادعت حصولها على دبلومات في العناية بالبشرة والجسم ودورات في التدليك، وادعت أيضا قدرتها على علاج الأمراض الجلدية التى لا يستطيع الأطباء المتخصصين التعامل معها والعلاج بالليزر والديرمابن وإزالة الزوائد الجلدية.

وكيل وزارة الصحة في سوهاج، أكد أنه في إطار متابعة المنشآت الطبية الخاصة التي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين، توجه فريق إدارة العلاج الحر بسوهاج لإحدى العيادات بنطاق مركز جرجا بعد عمل تحريات عنها، وتبين أنها غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات قانونا، داهمت الجهات المعنية العيادة المتحرى عنها، وتم ضبط فتاة ذات صيت بين السيدات، ادعت أنها أخصائية جلدية وتجميل وليزر، وتمارس المهنة من خلال العيادة المذكورة و غير المرخصة.

تم التحفظ على أدوات حجامة وأجهزة خاصة بالشعر والجلد ودفاتر روشتات خاصة بالمركز، وعمل المحاضر اللازمة وتوجيه تهمة انتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص وإدارة منشأة طبية دون ترخيص وتسليمها لقسم شرطة جرجا.