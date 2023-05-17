"صوامع الغربية" تستقبل 110 آلاف 718 طن قمح داخل 22 موقعا تخزينيا

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له عن توريد 110 آلاف 718 طن قمح داخل 22 موقعا تخزينيا بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم اليوم استقبال 1564,675 طن من البنك الزراعى و1278,700 طن من شركة المطاحن إلى جانب 371,160 طن من الشركة المصرية القابضة بإجمالى 3214,535 طن على مدار اليوم.

وأكد رحمى، أن المحافظة تسعى بكل عزم لتحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل 22 موقعا تخزينيا (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقًا للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردى القمح.

يذكر أن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023 والذى سيستمر توريده حتى 21 أغسطس، قد بلغت على النحو التالى (1500 جنيه للإردب زنة 150 كم درجة نظافة 23,5 قيراط، 1475جنيه للإردب زنه 150 كجم درجه نظافة 23 قيراط و1450 جنيه للإردب زنه 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط) وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.