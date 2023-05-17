صرف تعويضات لمواطنين أضيرت منازلهم بقرى الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، كشف بأسماء تعويضات بعض المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد بتاريخ استحقاق يوم ۲۰۲۳/٥/٢٣ كلا حسب تواجده.

ومن تقرر صرف تعويضات لهم هم : نجلاء فتحي علي سليمان، عواد محمد فريج ابو العراج، سليمه سلیمان محمد سالم، أحمد حسين سالمان ماشي، شهوان سليم شهوان غانم، اصبيح عيد اصبيح المقلوز، سالم عطيه اشتيوي حسن، مريم نصر عيد مسلم، ضيف الله سليم سلامه حسین، محسن حسان حسن محمد، اسماعيل موسي مضيحي زارع، سهام محسن محمد سالم، سلامه محمد سلامه عباده، نصار مسلم سلمي مسلم، عبد المنعم حسين محمد ابوالعراج، صباح علي حسين علي، صبحه محمد صالح سليمانـ تهائي سالمان سلامه سالم.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الشيخ زويد كشف بأسماء تعويضات بعض المباني المتضررة المستحقة للصرف بمركز ومدينة الشيخ زويد.

تضمن الكشف اسماء من تقرر صرف تعويضات لهم وهم نصرة القطيفان سالمان هاني، محمد سليم امبارك صباح، سمير محمد جمعة حمدان، احمد حسن عبد الله حسن، يوسف حسين محمد ابراهيم سلیمان سلامة سالم سليم، ابراهيم سالم بركي صباح، عید احمد سليمان الزميلي، نوره حسن اشتيوي الزنكلون، زینه سلمان احمید سلیم، سالم غيث سالم عبيد امنه نصار سالمان ابو هاني، سید سالم سويلم سالم، بسمه محمد حمدان ابو العراج، تمام عودة الله مبارك حسن، نور سعيد سليمان عودة فضية هلال عيد سلامة، سلامة يحيى براك سلام، شعبان محمد حمدان سلامة، تامر حمدان محمد علي، حماد حمدان سالمان سلامة، احمد حمدان سالمان سلامة، محمد على سلامة على، ناصر حمدان سلامة حمدان، حليمة حسن سلامة ابو العراج، عودة محمد فريج ابو العراج ، محسن سالمان سلامة ابو العراج، بركه محمد عيد جمعة، صالح محمد فریج محمد، عبد الناصر حسين محمد جمعة، عبد الناصر حسين محمد جمعة، حمدية حماد سليم حماد، سالمة ادهبیش سلیمان زیتون، انخيلة عطا الله سالم مسلم، سلامة سالم سليم قادوس، مصطفی سالم سلیم قادوس، هشام محمد سلامة عيادة، ورثة / عبد الشافي ناصر منصور، سالم محمد سالم حماده، سالم عودة ناصر سليم، زيادة حمدان سلامه فريج.