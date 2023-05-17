صحيفة بريطانية تجري استطلاع رأي حول تحويل قصر باكنجهام إلى متحف

أحمد علوى

تجري صحيفة بريطانية استطلاعاً للرأي حول تحويل قصر باكنجهام الملكي إلى متحف، وذلك بعد أن نشرت موضوعاً بالأمس حول تسريبات باستعداد الملك تشارلز الثالث لتحويل القصر إلى متحف وأن الملك سيقيم في قصر كلارينس والذي كان يقطنه خلال فترة ولايته للعهد والتي تعد الأطول في بريطانيا والتي امتدت إلى 64 عاماً.

ونشرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية موضوعاً عن مصادر ملكية أشارت إلى استعداد الملك تشارلز وولي العهد الأمير وليام أن يجعلا القصر المكون من 775 غرفة متاحًا بشكل أكبر للجمهور من خلال تحويله إلى متحف.

وقالت المصادر إن الملك لا يريد الانتقال إلى قصر باكنجهام بعد اكتمال التجديدات الجارية اللآن، مما يعني أنه يمكن فتحه للجمهور من خلال تحويله إلى متحف أو معرض فني أو دار ضيافة لكبار الشخصيات.

وتصل قيمة أعمال التجديد في القصر الآن والتي تستمر ستة سنوات إلى 369 مليون جنيه إسترليني بتمويل من دافعي الضرائب بعد أن قال الوزراء إن المبنى بحاجة إلى "إصلاح عاجل" لتحسين سلامته وتحديث المرافق.

تاريخياً، كانت حدائق القصر وبعض الغرف مفتوحة للجمهور لمدة 10 أسابيع من يوليو إلى أكتوبر بينما كانت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تقيم في قصرها في بلدة بالمورال الاسكتلندية.