"صحة الإسماعيلية" تكرم 45 ممرضا وممرضة فى الاحتفال باليوم العالمى للتمريض

شهد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية الاحتفال الذى نظمته مديرية الصحة للاحتفال باليوم العالمى للتمريض بقاعة الدكتور إسماعيل سلام بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

حضر الاحتفال كل من النائب أحمد البعلى والنائب عصام المنسى عضوا مجلس النواب والنائب رمضان امام عضو مجلس الشورى، الشيخ أشرف السعيد مدير عام الوعظ والدعوى بالإسماعيلية والأب بنيامين مزيد راعى كنيسه الأنبا بيشوى والدكتوره ريم مصطفى مساعد مدير مديرية صحة الإسماعيلية، وعدد من أعضاء هيئة التمريض بمديرية الصحة والمنشآت الصحية التابعة لها.

بدأت فقرات الحفل بالسلام الوطنى وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى الحاضرون كلمات عبروا بها عن مدى امتنانهم وتقديرهم لأعضاء مهنة التمريض.

وأكد وكيل وزارة الصحة خلال الاحتفال كامل التقدير والاعتزاز بدور أعضاء هيئه التمريض الفاعل بالمنشآت الصحية، باعتبار أن التمريض هو العمود الفقرى للمنظومة الصحية، إضافة إلى أنها ليست مهنة بقدر ما هى رسالة إنسانية سامية.

وأضاف أنه من خلال عمله كطبيب طوارئ لفترة طويلة لمست مدى أهمية دور التمريض فى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض واتضح ذلك جليا خلال فتره جائحة كورونا والتى كان التمريض فيها شريكا أساسيا فى متابعة الحالة الصحية ودعم الجانب النفسى والمعنوى للمرضى بمستشفيات العزل.

وتابع أن وزارة الصحة تسعى جاهدة لتحسين أوضاع الفرق الطبية ومن ضمنها التمريض كما تحرص على التدريب المستمر لتطوير مهارات الممرضة وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لقطاع التمريض، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم للمواطنين.

وأشارت مصطفى، إلى أن هذا الاحتفال يعد فرصه لتقديم الشكر لأعضاء هيئة التمريض عن الفترة الصعبة السابقة والتى ادى فيها التمريض دورا بارزا ليس فقط خلال فترة انتشار فيروس كورونا بل وانجاح وتفعيل المبادرات الرئاسية بالمحافظة وتحقيق المستهدف منها من أجل صحة أفضل للمواطن، وأنهم بالفعل الركيزة الأساسية لنجاح اى منظومة صحية سواء حكومية أو خاصة.

وخلال الحفل تم عرض فيديو لإنجازات إدارة تمريض مديرية صحة الإسماعيلية خلال عام 2023/2022

وأعرب النائب أحمد البعلى عن سعادته بما تشهده منظومة الصحة بالإسماعيلية من طفرة كبيرة وان قطاع التمريض جزء لا يتجزأ من هذا التطور، بما يتحمله من المسؤوليات.

وأشار النائب عصام منسى إلى الدور البارز لهيئة التمريض فى المنظومة الصحية فهم خط الدفاع الأول، لكونهم يعملون بكل إخلاص وتفانى، مؤكدا تقدير واحترام الجميع لتضحياتهم من اجل خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وأكد النائب رمضان امام أن مهنة التمريض تجمع بين العلم والإنسانية، وأن العمل كفريق هو أساس نجاح المنظومة الصحية.

واتفق كلا من الشيخ أشرف السعيد مدير عام الوعظ والدعوى بالإسماعيلية والأب بنيامين مزيد راعى كنيسه الانبا بيشوى على أن مهنة التمريض ترسى تعاليم الأديان السامية من الرحمة والإنسانية ومساعدة الغير والايثار والتفانى بالعمل فهم بالفعل ملائكة الرحمة بما لهم من عظيم الاجر عند المولى عز وجل بما قدموا تجاه المرضى.

وثمنت تريزة إبراهيم مدير إدارة التمريض على دور هيئة التمريض فى دعم المنظومة الصحية بالمحافظة وما قدموه من جهد لتجهيز وتدريب وإعداد فرق العمل بجميع منشآت هيئة الرعاية وانهم خط الدفاع الأول بالمنظومة الصحية، لكونهم يعملون بكل إخلاص وتفانى، مؤكدة حرصهم على تقديم كافة سبل الدعم للوصول إلى حصول المريض على خدمات صحية فائقة الجودة.

وفى ختام الحفل كرم الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، خلال الحفل 45 ممرض وممرضة من النماذج المميزة بقطاع التمريض بالمحافظة بمختلف المنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة ومنهم رموز التمريض وأستاذة المهنة الذين اعطوا الكثير من خبراتهم وعلمهم لشباب الممرضين ومازال عطائهم مستمرا لتطوير المهنة ورفع كفاءتهم على كل المستويات.