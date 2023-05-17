اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 02:37 م
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سفارة واشنطن بالقاهرة تحتفى بالاجتماع الافتتاحى للجنة الاقتصادية بين مصر وأمريكا

الأربعاء، 17 مايو 2023 02:05 م
سفارة واشنطن بالقاهرة تحتفى بالاجتماع الافتتاحى للجنة الاقتصادية بين مصر وأمريكا الشراكة بين مصر وأمريكا
كتبت رباب فتحى

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أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة التزام الولايات المتحدة ومصر بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي من أجل المنفعة المتبادلة للشعبين الأمريكى والمصرى.

وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر": "يسعدنا عقد الاجتماع الافتتاحي رفيع المستوى للجنة الاقتصادية المشتركة".

وأعادت السفارة نشر تدوينة للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، كتب فيها "الاجتماع الافتتاحي للجنة الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة .. مصلحة مشتركة في تعزيز وتقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات".


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الشراكة بين مصر وامريكا



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