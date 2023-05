سفارة واشنطن بالقاهرة تحتفى بالاجتماع الافتتاحى للجنة الاقتصادية بين مصر وأمريكا

أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة التزام الولايات المتحدة ومصر بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي من أجل المنفعة المتبادلة للشعبين الأمريكى والمصرى.

وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر": "يسعدنا عقد الاجتماع الافتتاحي رفيع المستوى للجنة الاقتصادية المشتركة".

وأعادت السفارة نشر تدوينة للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، كتب فيها "الاجتماع الافتتاحي للجنة الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة .. مصلحة مشتركة في تعزيز وتقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات".

The U.S. and Egypt are committed to strengthening bilateral economic cooperation for the mutual benefit of the American and Egyptian people. We are pleased to hold the inaugural high-level meeting of the Joint Economic Commission. https://t.co/Lqo0ruEDJa