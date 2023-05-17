وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن ذلك جاء قبيل بدء الاجتماع الوزارى التحضيرى للقمة العربية بجدة .

وكان وزير الخارجية قد توجه إلى جدة مساء أمس الثلاثاء، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس الجامعة على مستوى القمة المقرر عقدها بعد غد الجمعة بالمملكة العربية السعودية.