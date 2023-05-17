اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 09:36 ص
أكرم القصاص
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زعيم كوريا الشمالية يفحص استعدادات إطلاق أول قمر صناعى عسكرى للاستطلاع بصحبة ابنته

الأربعاء، 17 مايو 2023 09:23 ص
زعيم كوريا الشمالية يفحص استعدادات إطلاق أول قمر صناعى عسكرى للاستطلاع بصحبة ابنته زعيم كوريا الشمالية
وكالات الأنباء

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قام الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون صحبة ابنته جو آى بفحص الاستعدادات لإطلاق أول قمر صناعى عسكرى للاستطلاع فى بلاده.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، صادق كيم على خطة عمل اللجنة الخاصة بالتحضيرات لإطلاق القمر، وقال إن الإطلاق الناجح للقمر يعتبر "أمر ملحا نظرا للوضع الأمني حول الدولة"، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية "ستستفيد من حقها في الدفاع عن النفس والسيادة بشكل حازم" في ظل أنشطة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المنطقة.

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وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أمر ببدء التحضيرات لإطلاق أول قمر استطلاعي كوري شمالي فى 19 أبريل الماضي. ويراد من القمر أن يزيد من قدرات كوريا الشمالية على جمع المعلومات.
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وأصبح ظهور ابنة كيم معه في المناسبات المهمة أمرا عاديا لكثرته، وسط تكهنات بأنها قد تكون في طور الإعداد لتصبح خليفته في حكم البلاد. ووصفت وسائل الإعلام الحكومية الفتاة بأنها "الطفله المفضلة" أو "الغالية" على قلب والدها زعيم كوريا الشمالية.
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حيث أحضر كيم ابنته معه مرارا وتكرارا لحضور الأحداث العامة، بما في ذلك إطلاق تجارب الصواريخ، ومراجعة عسكرية للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للجيش الشعبي الكوري الشمالي، ومسابقة رياضية للاحتفال بعيد ميلاد جده كيم إيل سونج.

 


كوريا الشماليه

زعيم كوريا الشماليه

جو اى

ابنه زعيم كوريا الشماليه

قمر صناعى عسكرى



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