رئيس جامعة الزقازيق يشهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى فى مجلس النواب

الشرقية - حمدى عبد العظيم

حضر الدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والذى عُقد برئاسة الدكتور سامى هاشم، وذلك لمناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023 والخاصة بجامعة الزقازيق ومستشفياتها الجامعية.

جاء ذلك بحضور المهندس عادل فيكتور أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد جمعة مستشار رئيس الجامعة للسياسات والشئون الاقتصادية، أدهم عزت مدير عام شئون مكتب رئيس الجامعة، إيمان حمدى مدير التخطيط، هويدا عبدالعزيز مدير عام الموازنة والحسابات.

وأشاد الدكتور الخالد الدرندلى بالجهود الحثيثة المبذولة للنهوض بالعملية التعليمية، وتذليل العقبات للنهوض بالجامعات الحكومية والوصول بها إلى مصاف الجامعات العالمية، ومواكبة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أثنى سيادته بمدى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية، وتوليه القيادة السياسية فى ملف الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية للمواطنين ودعم المستشفيات الجامعية للمساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الصحية بمصر.