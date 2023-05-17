رئيس الوزراء يُشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، برئاسته، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتاح موسم حصاد القمح، من منطقة شرق العوينات، بمحافظة الوادي الجديد، وكذا افتتاح مصنع لإنتاج البطاطس، يعمل وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

وأكد مدبولي على ما تمثله تلك المشروعات الحيوية التي تشهدها منطقة شرق العوينات من ترجمة لاهتمام الدولة بالتصنيع الزراعي لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتركيز على استصلاح الأراضي وفق منظومة تعتمد على استخدام نظم الري الحديثة، وترشيد المياه، والتعامل مع مخزون المياه الجوفية طبقاً للقياسات المعتمدة من أجل الحفاظ عليه.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى وزارة الدفاع، ممثلة في الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، وكذا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجميع الجهات التي قامت على الإعداد والتجهيز لهذه المشروعات، معرباً عن التقدير لجهود وزارة النقل في ربط المشروعات المُنفذة بشبكات الطرق، كركيزة أساسية لأي توجه تنموي.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتابع بشكل يومي أعمال توريد القمح من المزارعين، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً وحرصاً كبيرين بسرعة صرف مستحقات المزارعين الذين يقومون بتوريد الأقماح.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف توفير السلع بالأسواق، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة توافر مختلف السلع في الأسواق، لاسيما الأساسية منها، والعمل على تحقيق أعلى درجات الضبط لهذا الملف، مكلفاً الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة أية ممارسات غير مقبولة من عدد من التجار الجشعين الذين يقومون بفرض زيادات غير مبررة على عدد من السلع.

كما شدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.

ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.