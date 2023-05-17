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رئيس الوزراء: حل 1400 شكوى من إجمالى 1900 تلقتها لجنة حل مشاكل المستثمرين

الأربعاء، 17 مايو 2023 05:22 م
رئيس الوزراء: حل 1400 شكوى من إجمالى 1900 تلقتها لجنة حل مشاكل المستثمرين خلال المؤتمر
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن الحكومة أعفت 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات في ضوء جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتم حل 1400 شكوي من إجمالي 1900 شكوي بلجنة حل  مشكلة المستثمرين ، موضحا ان 50% من القطاع الخاص غير رسمي ، موضحا أن العام القادم نستهدف استثمارات للقطاع الخاص تصل لتريليون و640 مليار جنيه، موضحا أنه من الطبيعي أن يكون القطاع الخاص متخوف من ضخ استثمارات فى ظل ما يشهده العالم من أزمات.
 
وأوضح أن اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، التي تقوم بها الدولة ، وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة.
 
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس وجه بوضع برنامج زمنى لتنفيذ قرارات المجلس الأعلي للاستثمار.
 
وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.
 
ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.

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مصطفى مدبولي



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