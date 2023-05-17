اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 مايو 2023 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ذا هيل: جلسة استماع فى محكمة أمريكية حول مستقبل عقار الإجهاض "ميفيبريستون"

الأربعاء، 17 مايو 2023 11:27 ص
ذا هيل: جلسة استماع فى محكمة أمريكية حول مستقبل عقار الإجهاض "ميفيبريستون" مظاهرات لإبقاء الإجهاض قانونيا فى أمريكا - أرشيفية
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف الأمريكية ممن فضلوا في السابق قيود الإجهاض على استعداد للاستماع إلى المرافعات الشفوية يوم الأربعاء، حول مستقبل عقار الميفيبريستون الرئيسي للإجهاض.

وأوضحت الصحيفة أن الدعوى - التي وصلت أمام القضاة جينيفر والكر إلرود وجيمس هو وكوري ويلسون - تدعوهم أساسًا إلى الحكم بشأن ما إذا كان ينبغي على الحكومة الفيدرالية تعليق أو تقليص موافقة إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية (FDA) على عقار الميفيبريستون في عام 2000 ، إلى جانب مع الإجراءات اللاحقة التي جعلت من الوصول إلى حبوب منع الحمل على نطاق أوسع.

وأوضحت الدراسات أن الميفيبريستون كان دائما آمنًا وفعالًا ، ويجادل المؤيدون بأنه أكثر أمانًا من دواء ضعف الانتصاب الفياجرا ومسكن الآلام منخفض المستوى تايلينول.

لكن تقول الصحيفة إن حركة مناهضة للإجهاض وضعت أنظارها على الميفيبريستون بعد أن ألغت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا الأمريكية العام الماضي حقوق الإجهاض الفيدرالية التي تم إقرارها بموجب قرار رو ضد وايد في عام 1973.

وبعد أن رفع ائتلاف من المجموعات دعوى قضائية في نوفمبر ضد موافقة إدارة الغذاء والدواء على العقار ، أصدر القاضي الفيدرالي في تكساس ماثيو كاكسماريك في أبريل حكمًا بتعليق موافقة إدارة الغذاء والدواء على الميفبريستون. استأنفت إدارة جو بايدن ، وأرسلته إلى محكمة الاستئناف في نيو أورلينز حيث يجلس إلرود ، هو وويلسون - وإلى المحكمة العليا ، التي منعت التعليق إلى أجل غير مسمى مع استمرار القضية.

وأوضحت الصحيفة أن المدعين في النزاع هم تحالف من مجموعات الأطباء الذين يجادلون عمومًا بأن لديهم القدرة على رفع القضية لأن لديهم أعضاء في تكساس وأماكن أخرى في الولايات المتحدة الذين عالجوا النساء والفتيات اللائي يعانين من مضاعفات بعد تناول الميفيبريستون للإجهاض.

وأظهرت الدراسات أن 95% من النساء اللواتي أجهضن أبلغن بعد خمس سنوات أنه كان القرار الصحيح بالنسبة لهن.

 

 


الإجهاض فى أمريكا

بايدن

الديمقراطيين

الجمهوريين

عقار الميفيبريستون



الموضوعات المتعلقة

الإجهاض يشعل الجدل فى دول العالم.. بيرو ترفض قانونا يحظر جميع أشكاله.. رئيس السلفادور يصفه بـ"الإبادة الجماعية".. حبوب الإجهاض تشعل شوارع أمريكا.. وإسبانيا وفرنسا وهولندا أكثر الدول الأوروبية تسهيلا لإجراءاته

الأحد، 23 أبريل 2023 05:00 ص

"العليا الأمريكية" تستعد للبت في معركة الإجهاض.. القضية تثير المزيد من الانقسامات والأحكام القضائية المتضاربة تزيدها تعقيدا.. فلوريدا أحدث الولايات الحاظرة للإجراء.. والمحكمة الملاذ الأخير لإدارة بايدن

السبت، 22 أبريل 2023 12:30 م

العليا الأمريكية تبقى على إتاحة حبوب الإجهاض فى ظل معركة مستمرة حول الإجراء

السبت، 22 أبريل 2023 12:25 م

صحيفة: توافر "حبوب الأجهاض" فى الأسواق الأمريكية أمام المحكمة العليا اليوم

الجمعة، 21 أبريل 2023 01:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة