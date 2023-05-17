حى الجمرك بالإسكندرية ينظم قافلة طببة مجانية مع حملات توعية بتنظيم الأسرة

الاسكندرية جاكلين منير

تابعت المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، فاعليات القافلة الطبية داخل ديوان عام الحي، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، حيث تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك القافلة الطبية المجانيه داخل قاعة الاجتماعات بديوان عام الحي.

وتم خلال القافلة الكشف الطبي على 100 حالة باطن ، كما تم الكشف عن الأمراض المزمنة من ضغط وسكر واعتلال كلوي 71 حاله وكذلك مبادرة صحه المرأه 50 حالة، وأيضا تم توفير العلاج بالمجان لجميع الحالات وذلك من قبل حي الجمرك .

وخلال القافلة تم إلقاء العديد من الندوات التوعوية للصحه الإنجابية، وكذلك الإعلان عن ميعاد الحملة القومية التنشيطية لتنظيم الاسره (حقك تنظمي) والمتواجدة بأماكن مختلفة داخل نطاق الحي من قبل مدير إدارة تنظيم الأسرة ومسئول الإعلام بمنطقة الجمرك الطبية .

كما تحدث فضيله الشيخ عن رأي الدين في تنظيم الأسرة والإهتمام بالدعم النفسي لجميع افراد الأسره وتربية الأبناء وفقا للشريعه الإسلامية والاستشهاد بالقصص والايات التي تحث علي ضرورة تماسك وترابط الاسرة لاستقرار المجتمع.

جاء ذلك بتنسيق مديرإدارة التنمية المحلية ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالحي مع منطقة الجمرك الطبية واداره الأوقاف بالجمرك .