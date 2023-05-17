اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 03:34 م
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حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة مخدر الحشيش في الإسماعيلية

الأربعاء، 17 مايو 2023 02:56 م
حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة مخدر الحشيش في الإسماعيلية حبس- أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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قررت جهات التحقيق فى الإسماعيلية ظهر اليوم الأربعاء بحبس 3 أشخاص عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار فى مخدر الحشيش على نشاط واسع، بعد ضبطهم بكمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة مركزى أبو صوير والقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية

وواجهت جهات التحقيق المتهمين فيما ضبط بحوزتهم من المواد المخدرة، وتحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،  حول نشاط المتهمين ورصدهم لتحركاتهم على مدار الفترة الماضية.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام فى ضبط 3 متهمين من العناصر الإجرامية، مقيمين بدائرة مركز شرطة القنطرة ومركز أبو صوير تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 65 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام، ومبلغ مالى و3 هواتف محمول.

 


الاسماعيلية

مكافحة المخدرات

حشيش

القنطرة غرب

امن الاسماعيلية



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