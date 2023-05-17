جنايات المنصورة تنظر محاكمه 3 متهمين بقتل شخص بطلق نارى فى ديمشلت

تنظر الدائرة الثانية في محكمه جنايات المنصورة اليوم، برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية وسام ماهر السيد أحمد، عبدالله عبدالله مطاوع، السيد عبده منصور، وسكرتارية محمد السيد محمود، السيد مصطفي رجب، محاكمة 3 متهمين بإنهاء حياة شخص داخل قرية ديمشلت مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بمصرع شخص بطلق ناري في الطريق العام ما بين قريه ديمشلت وميت النحال بدائرة المركز

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع أحمد عبدالحميد عبدالمنعم جمعة بطلق ناري، وبتكثيف الإجراءات تبين أن 3 أشخاص قاموا بإطلاق النار من أسلحة نارية تجاه المجني عليه بقصد إنهاء حياته.