جنايات البحر الأحمر تحيل أوراق حارس عقار للمفتي لاتهامه بقتل أجنبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عصام عيسي رئيس المحكمة، باحالة أوراق حارس عقار بالغردقة لفضيلة المفتي، لابداء الراي الشرعي في إعدامه شنقا لاتهامه بقتل سيدة أجنبية الجنسية، تقيم بالغردقة، بعد رفضها معاشرته، ومحاولة التعدي عليها داخل مسكنها.

وكشفت تفاصيل القضية، إحالة نيابة البحر الأحمر حارس عقار بمنطقة الشيراتون، بالغردقة، لمحكمة الجنايات، لمحاكمته لاتهامه بالقتل العمد، لأجنبية الجنسية ،كانت تقيم بمفردها باحدي الوحدات السكنية بالعقار الذي يتولي حراسته.

وتعود تفاصيل الحادث عندما تلقي اللواء محيي سلامة مدير الأمن بالبحر الأحمر، إخطارا بالعثور على جثة أجنبية داخل شقتها بالغردقة؛ حيث شكل اللواء أشرف البيلي مدير المباحث الجنائية

وبتكثيف التحريات تم كشف غموض الجريمة تبين أن مرتكب الجريمة حارس العقار وذلك داخل الشقة التي تقيم بها المجني عليها بشارع الشيراتون بالغردقة والتي تدعى ناتاليا لابينا مواليد 1996 وتبين ان الجاني هو حارس العقار من محافظة الاقصر حيث طلبت المجني عليها من المتهم مساعدتها لإصلاح باب شقتها عندما انفرد بها تلاعب الشيطان بعقله فحاول معاشرتها جنسيا فقاومته فخنقها وأحدث إصابات في وجهها ووضع جثتها اسفل سرير غرفة نومها لاخفاء جريمته

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض علي المتهمن، واعترف بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وتم التجديد له حتي صدر قرار النيابة باحالته لمحكمة الجنايات لمحاكمته حتي صدر قرارا باحالة اوراقه لفضيلة المفتي.