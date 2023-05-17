تدريب مسئولى المشاركة المجتمعية بحياة كريمة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شاركت محافظة أسوان ، فى الدورة التدريبية، لمسئولى المشاركة المجتمعية، بوحدات حياة كريمة، والتى تم تنظيمها بمركز التنمية المحلية بسقارة، على مدار 3 أيام خلال مايو الحالى، فى ضوء تفعيل المشاركات المجتمعية للمواطنين، وتحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ومن جهته أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتنظيم هذه الدورات التدريبية، الهادفة للتأكيد على دمج المواطنين، فى التخطيط والمتابعة للمشروعات، وخاصة الجارية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ المبادرة الرئاسية داخل 100 قرية بالمرحلة الأولى لمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 868 مشروع تم الانتهاء منها ، فيما جارى العمل بعدد 1126 مشروع أخر.

وأضاف محافظ أسوان، بأن ذلك يتكامل مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وكان قد تم عقد جلسات الاستماع وتحديد الأولويات من المطالب والاحتياجات، بجانب قيام لجان التنمية المتكاملة على مستوى المركز والقرية وسط مشاركة نخبة من مدربي وزارة التنمية المحلية.

ومن جهته، أوضح خالد عبد الجليل مدير الاتصال السياسي ومسئول المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بأسوان، بأن الدورة التدريبية تم بتنفيذها برنامج تنمية الصعيد بوزارة التنمية المحلية، بهدف تعزيز مشاركات المواطنين فى البرنامج، وفى المبادرة الرئاسية حياة كريمة باعتبار أن المواطن شريك أساسى، وهو أحد الأطراف الفاعلة بما يساهم فى تنفيذ المشروعات ذات الأولوية الأولى بجودة وكفاءة عالية، وبالتالي تحقيق أعلى درجات الرضا عند المواطنين من المشروعات المختلفة.

وأشار مدير الاتصال السياسى، ومسئول المشاركة المجتمعية، بوحدة حياة كريمة بأسوان، إلى أن الدورة التدريبية ركزت على تعريف المدربين بأهمية التنمية بالمشاركة، وكيفية تقدير الإحتياجات الفعلية ، وتنفيذها عملياً، وعلاقاتها بمنظومة التخطيط المحلى، والإعداد والتنفيذ لجلسات الاستماع والمشاركات المجتمعية، وتطبيق الاعتبارات البيئية والإجتماعية، وفهم المساءلة المجتمعية وأدواتها، ومعايير تقديم الخدمات والرضا عنها.